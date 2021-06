Hercules, un video virale su TikTok mostra un dettaglio inquietante nel film Disney!

Uno dei personaggi più amati del Classico Disney Hercules, uscito nelle sale nel 1997 è Megara, controparte romantica e amorosa del protagonista. Nella mitologia greca Megara è la prima moglie di Ercole, donata all'eroe dopo aver sconfitto i Mini a Orcomeno. Nel film Disney tuttavia Megara viene trasformata in un'audace truffatrice.

Nelle ultime ore su TikTok è diventato virale un video dell'iconica scena del film in cui Megara canta I Won't Say (I'm In Love), in italiano Ti vada o no. L'utente che ha pubblicato la sequenza in cui Meg cammina attraverso un cortile ed è circondata da grandi statue. A prima vista sembra che ciascuna delle opere d'arte mostri amanti che si abbracciano mentre l'inquadratura segue Meg che canta. Ad un certo punto il tiktoker ingrandisce per rivelare una preoccupante verità mostrata da una delle statue. Nel frattempo potete saperne di più sul remake in live action di Hercules.



"Allora, non l'avevo mai notato prima ma in Hercules, nella parte in cui canta I Won't Say (I'm In Love) c'è una parte in cui dice 'Pensavo che il mio cuore avesse imparato la lezione' e le statue che lei passa non sono scene d'amore... sono scene d'aggressione della mitologia greca. Ecco, non c'è da stupirsi che lei stia cercando di essere cauta!". Potete vedere il video di TikTok a questo link, entrando direttamente sul social network.

Il video ha accumulato oltre 160.000 like, con centinaia di commenti da parte di fan Disney:"La Disney negli anni '90 non si è tirata indietro e ha cercato di farla franca il più possibile".

Un altro ha commentato:"Questa è la mitologia greca... per te". Altri utenti hanno ipotizzato che fossero statue reali e basate su storie vere della mitologia greca, tra cui Afrodite e Pan, Nesso e Deianira, Ninfa e Satiro. Le statue raffigurano resoconti mitologici di aggressioni sessuali che alludono ad un lato oscuro del passato di Meg e forse spiegano la sua esitazione a perseguire una storia d'amore con Ercole.



Un'altra recente teoria dei fan riguarda Ariel e Hercules, sostenendo che entrambi siano in realtà parenti.