Hercules usciva oggi in Italia: le 5 scene migliori dell'amatissimo Classico Disney

Preparatevi a sentirvi vecchi, perché oggi Hercules compie ben 26 anni: era il 5 dicembre del 1997 quando l'amatissimo Classico Disney faceva la sua comparsa nelle sale cinematografiche italiane e nei nostri cuori, ragion per cui ci sembrava giusto dedicargli un po' di spazio e rispolverare le sue scene più iconiche.

Non possiamo non partire dall'inizio, e cioè dalle Muse: la sequenza iniziale di Hercules è di quelle subito entrate di diritto nella storia del cinema d'animazione e nella cultura pop, a suon di strofe irresistibili e di doppi sensi ("Mi piacerebbe fare della dolce musica con il suo...") che in tanti abbiamo capito solo qualche anno dopo!

La musica non può non essere grande protagonista di questa nostra top 5, e infatti ci sembra d'obbligo citare la sequenza di Posso Farcela, durante la quale il giovane Hercules si reca al tempio di Zeus per cercare risposta accompagnato dalla splendida voce del compianto Alex Baroni; subito dopo spostiamoci sull'isola di Filottete (a proposito, Danny DeVito è pronto a riprendere il ruolo nel live-action!) per la strepitosa sequenza dell'addestramento sulle note di L'Ultima Speranza.

Hercules è però anche azione, e in tal senso è impossibile non dedicare un po' di spazio al meraviglioso combattimento con l'Idra, che oltre a rappresentare uno dei momenti più adrenalinici del film ci offre anche un saggio di ciò che era, all'epoca, l'animazione in digitale; concludiamo con la sequenza che meglio riassume la quota ironica del film del 1997: sfidiamo chiunque a non ridere davanti al "Chi mi ha spento i capelli?" di Ade durante l'attacco al Monte Olimpo. E voi, avreste scelto altre scene? Fatecelo sapere nei commenti!