Hercules: Tom Holland e Dacre Montgomery tra i favoriti dai fan per il live-action

Quando un progetto viene annunciato è inevitabile che i fan partano in quarta con i loro fan casting dei personaggi, soprattutto quando un cast vero e proprio ancora non è stato annunciato. E' quanto successo infatti con l'ultimo dei remake in live-action Disney annunciati: Hercules.

Dopo aver espresso delle singolari opinioni sulla parte di Ade, l'iconico villain del classico d'animazione Disney uscito nel 1998 e che nell'originale aveva la voce di James Woods, adesso i fan si sono concentrati sulla parte principale, ovvero Hercules in persona. Tra i favori dagli appassionati, stando a quanto si può dedurre dalle bacheche dei vari social network , sembrerebbero esserci due nomi su tutti: l'idolo delle generazioni più giovani Tom Holland, già interprete di successo con lo Spider-Man targato Marvel Studios/Sony, e Dacre Montgomery, noto per la sua partecipazione alla serie fenomeno di Netflix, Stranger Things.

Tra l'altro, visto che sono stati indicati i fratelli Anthony e Joe Russo come produttori della pellicola, l'ipotesi di Tom Holland nei panni di Hercules non sarebbe poi tanto campata per aria e considerato anche che Jon Favreau è indicato come possibile regista. Tuttavia, Holland potrebbe finire per inflazionare della sua presenza l'universo Disney, quindi l'alternativa di Montgomery in questo senso appare più affascinante.

Dai fan vengono indicati anche altri nomi per gli altri personaggi: Ariana Grande come Meg (o in alternativa Zendaya) e Dannu DeVito come Filottete. Ma ancora Salma Hayek come Giunone e Kurt Russell come Zeus, per finire con Key e Peele nei panni di Pena e Panico. Staremo a vedere...

Fateci sapere chi vorreste vedere nel cast di Hercules nei commenti!