Hercules, Taron Egerton e Ariana Grande saranno Ercole e Megara nel live-action?

Continuano le anticipazioni sul mondo dei live-action Disney: mentre si parla di Florence Pugh protagonista di Rapunzel e di Lupita Nyong'o per La principessa e il ranocchio, emergono grosse indiscrezioni sul remake di Hercules.

Secondo quanto riportato dal noto e solitamente affidabile insider My time to shine hello, attualmente Taron Egerton e Ariana Grande sono in pole position per i ruoli di Ercole e Megara per l'attesissimo remake live-action dell'amato Classico Disney del 1997 ispirato alla mitologia greca: per il film, che sarà un musical prodotto dai fratelli Russo, registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, non è la prima volta che spunta il nome di Ariana Grande (la stessa pop star si era fatta avanti per candidarsi nel ruolo di Megara già nel 2020, poco dopo l'annuncio del film) mentre quella di Taron Egerton nei panni di Hercules è un'indiscrezione che farà certamente la gioia dei fan dell'attore.

Vi ricordiamo che il remake live-action di Hercules non ha ancora una data d'uscita: il film è stato annunciato ufficialmente da Walt Disney Pictures nell'aprile 2020, e avrà una sceneggiatura scritta da David Callaham e Guy Ritchie alla regia. Secondo i fratelli Russo, il remake non sarà una "traduzione letterale" del Classico Disney, e introdurrà nuovi elementi pur mantenendo lo spirito del film originale.