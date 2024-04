Hercules, tutto quello che sappiamo al momento sul live-action Disney

Ormai annunciato da qualche anno e decisamente atteso dal pubblico, il live-action di Hercules dovrebbe diventare realtà, perciò cerchiamo di fare assieme il punto della situazione e vediamo tutto quello che sappiamo al momento sul film.

Cominciamo con produzione e regia, affidate rispettivamente ai Fratelli Russo (già famosi ormai per aver diretto gli ultimi Avengers) e molto teoricamente a Guy Ritchie, regista cult di film come Lock & Stock, Snatch e ideatore della recente serie The Gentlemen su Netflix. Solo che un rumor di CBR diceva che Ritchie non avrebbe più diretto il film, ma siamo ancora in attesa di conferme da una parte e dall'altra.

I Fratelli Russo avevano poi commentato sulle idee dietro al film, dicendo che il live-action di Hercules sarà sperimentale e seguirà i trend contemporanei, soprattutto di TikTok, suggerendo quindi una fase almeno pre-produttiva del film.

Per quanto riguarda il cast invece non ci sono ancora conferme ufficiali, però Josh Gad aveva suggerito che Danny DeVito dovrebbe riprendere il ruolo di Filottete, a cui aveva prestato la voce nel cartone animato. E proprio Danny DeVito aveva detto di essere l'unico Filottete di Hercules.

A due anni dall'annuncio del film quindi restano poche le certezze sul live-action di Hercules, progetto che sembra abbastanza nel limbo produttivo.

E voi vorreste vedere il film oppure no?

