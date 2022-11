Hercules, il remake live-action dei fratelli Russo sarà un musical ispirato da...TikTok!

Nel corso di una recente intervista promozionale, i fratelli Anthony e Joe Russo sono tornati a parlare dell'attesissimo remake live action di Hercules della Disney, che sarà prodotto dagli autori di Avengers Endgame e diretto da Guy Ritchie.

Parlando con Variety, Joe Russo ha provato a fornire qualche indicazione per spiegare quale sarà l'approccio del team, precisando che si tratterà di un rifacimento sperimentale del film d'animazione del 1997. In particolare, il co-regista di The Gray Man e Avengers: Infinity War ha spiegato che il loro film di Hercules trarrà ispirazione da TikTok per cercare di creare un musical moderno: “La domanda è: come fai a portare un musical animato in live-action? Il pubblico di oggi è stato formato da TikTok, giusto? Quali potrebbero essere le aspettative del pubblico di più giovani nei confronti di un film musical, di come un musical oggi dovrebbe apparire? Potrebbe essere un approccio molto divertente e magari nel processo capiremo come provare a riscrivere i limiti di un musical moderno".

Ricordiamo che Hercules al momento si trova in fase di pre-produzione, e la sua data d'uscita non è ancora stata fissata: il prossimo remake live-action della Disney che arriverà nelle sale sarà La Sirenetta, atteso per maggio 2023. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

