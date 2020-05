Hercules: quale personaggio del film Disney vi rappresenta? Scopritelo con un quiz

L'annuncio del live action di Hercules ha sicuramente fatto piacere a molti fan, e per tornare ad immergerci nelle atmosfere del cartone Disney non c'è niente di meglio di un quiz... oltre a riguardarsi il film per la centesima volta, ovviamente.

Rispondendo alla serie di domande ideate da Buzzfeed, vi verrà infatti rivelato quale personaggio del film siete. Dovrete quindi scegliere una canzone tra quelle che compongono l'immortale colonna sonora, un dio greco, la vostra principessa preferita, un film Disney e, un po' a sorpresa, il personaggio di Harry Potter che vi sta più simpatico.

Occhio ad avere aspettative troppo alte però, perché se puntate ad Hercules potreste ritrovarvi ad essere Filottete, come successo a chi sta scrivendo. Sebbene sia un personaggio simpatico, non è di certo un mega fusto... per lo meno ha "un'incredibile etica del lavoro e una presenza autorevole", come recita la descrizione.

Sempre meglio che riscoprirsi Ade. Quale personaggio vorreste essere? Puntate ad un ruolo da protagonisti o vi sentireste più a vostro agio nei panni dell'astuta Meg, dell'autorevole Zeus o del fedele destriero Pegaso? Partecipate al quiz cliccando sul link alla fonte e fateci sapere i vostri risultati nei commenti, e se non siete soddisfatti potete sempre ripetere il quiz per ore...

Intanto ci sono già i primi rumor su Ariana Grande e Danny De Vito, che potrebbero entrare a far parte del cast di Hercules.