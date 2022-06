Hercules, è già partito il fan-casting: ecco quali sono i nomi più quotati!

Sappiamo bene quanto il fan-casting sia uno dei passatempi preferiti dei fan: immaginare gli attori che prenderanno parte al prossimo capitolo di uno dei nostri franchise preferiti, o in generale a un film particolarmente atteso, aiuta ovviamente a ingannare l'attesa. Cosa si dice da questo punto di vista, dunque, sul fronte Hercules?

Nel giorno che segue quello dell'annuncio di Guy Ritchie come regista del live-action sull'eroe dell'Antica Grecia in molti si sono prevedibilmente scatenati ad immaginare quale cast potrebbe tradurre al meglio in carne ed ossa quanto fatto da Disney con l'amatissimo Classico datato 1997. Le proposte sono ovviamente tante, da quelle serie a quelle... Decisamente meno serie!

"Scegliete Aaron Taylor-Johnson come Hercules, per piacere", "Non saprei per quanto riguarda Meg, ma non si discute sul fatto che Taron Egerton debba essere Hercules", "La campagna per Billy Magnussen come Hercules live-action parte adesso", "Dovrebbero decisamente scegliere Henry Cavill per interpretare Hercules" sono alcuni dei commenti che è possibile leggere su Twitter, mentre qualcuno pensa ovviamente anche a Meg: "Jason Statham dovrebbe interpretare sia Hercules che Meg". Chi siamo noi per dire di no?

E voi, avete dei vostri preferiti per questo attesissimo live-action? Siete d'accordo con i nomi fatti dai fan (Jason Statham compreso)? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, quali attrici dovrebbero interpretare le Muse secondo Jennifer Hudson.