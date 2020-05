Hercules, parlano i Russo: Ariana Grande sarà Meg e Danny De Vito tornerà come Filottete?

Nella tarda serata dell'ultimo giorno di aprile 2020 è stato annunciato ufficialmente il live-action di Hercules, che sarà prodotto nientemeno che dai fratelli Anthony e Joe Russo.

Già dalla mattina i due registi avevano iniziato a gravitare intorno al progetto, con alcune voci che li volevano a bordo direttamente per la regia, ma adesso sono stati loro stessi a confermare il proprio coinvolgimento nel progetto dopo l'annuncio dell'Hollywood Reporter: infatti, come potete vedere nel post in calce all'articolo, i due autori sono sbarcati su Instagram condividendo una foto degli iconici Pena e Panico, scrivendo: "Ecco una foto recente di me e io fratello ..."

Nel frattempo, già si parla di casting mentre la febbre di Hercules continua a salire: la scorsa settimana ha visto Ariana Grande fare pressioni per la possibilità di interpretare Megara nel prossimo film sui social media, e i suoi fan sembrano sicuramente entusiasti della prospettiva, ma non è stato ancora annunciato nulla. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato l'attore de La Bella e la Bestia Josh Gad, che in un'intervista appena pubblicata da Variety ha dichiarato: "Ariana Grande sarebbe incredibile come Meg, sarebbe perfetta, mi piacerebbe vederlo accadere!".

E per quanto riguarda Filottete? Per Gad e per i fan c'è solo una risposta, Danny De Vito: "Non credo che nessuno voglia vedermi assumere un altro ruolo in un remake live-action di un film animato", ha scherzato Gad. "Personalmente penso che dovrebbero semplicemente lanciare nuovamente Danny DeVito, questa mi sembra l'opzione migliore."

Voi cosa ne pensate? Chi vorreste vedere nel remake di Hercules? Ditecelo nei commenti.