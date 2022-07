Hercules, parlano i fratelli Russo: Il remake live-action modernizzerà il Classico Disney

Dopo l'annuncio di Guy Ritchie come regista del live action di Hercules, i fratelli Anthony e Joe Russo sono tornati a parlare dell'attesissimo remake di uno dei più amati Classici Disney.

In qualità di produttori del progetto, infatti, i registi di Avengers: Endgame, in uscita su Netflix con la loro nuova fatica The Gray Man da questo venerdì 22 luglio, hanno fornito i primi dettagli sul live-action di Hercules: secondo i Russo, il nuovo lungometraggio della collana di remake della Disney renderà omaggio al Classico numero 35, diretto da John Musker e Ron Clements e uscito nel 1997, ma allo stesso tempo lo renderà più moderno.

"Il film renderà sicuramente omaggio all'originale, ma offrirà una versione più moderna di quella storia", ha detto Joe Russo durante un evento stampa per The Grey Man. "Ciò che Anthony e io amiamo dell'originale è quanto sia divertente e sovversivo. Lo scopo di questo progetto è di catturare nuovamente quel senso dell'umorismo".

Hercules non ha ancora una data d'uscita ed è attualmente senza cast. Dopo Lilli e il Vagabondo, Mulan e Crudelia, usciti su Disney Plus, e in attesa di Pinocchio di Robert Zemeckis e Peter Pan & Wendy di David Lowery, Disney è a lavoro anche su un sequel de Il re leone diretto da Barry Jenkins, il sequel di Aladdin e il sequel di Crudelia. Il prossimo remake live-action ad uscire nelle sale sarà La sirenetta, fissato per il 26 maggio 2023, con Halle Bailey nel ruolo di Ariel.

