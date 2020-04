Hercules, il live-action è realtà: i fratelli Russo realizzeranno il remake Disney!

Se questa mattina vi informavamo di nuovi report sullo sviluppo di un live-action di Hercules in casa Disney, ora ne abbiamo la conferma: il Megafusto (cit.) tornerà sul grande schermo, e nel team produttivo del film figureranno anche i Fratelli Russo.

Il rumor di un live-action sul leggendario semidio Ercole da parte di Mamma Disney giravano da un po', e spesso sono stati accostati grandi nomi ai vari personaggi del film, come Idris Elba, Tom Hiddleston o Benedict Cumberbatch per Ade, Ariana Grande nei panni di Megara, e diversi attori tra cui anche Alexander Skarsgård. Si trattava, tuttavia, di rumor infondati, poiché le uniche certezze per ora sono a) che il remake si farà e b) parte del team produttivo/creativo (mentre i casting sono ancora lontani).

I registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo non si occuperanno della regia, bensì della produzione del film tramite la loro società di produzione AGBO, mentre alla sceneggiatura avremo a nostra volta un connoisseur di supereroi, Dave Callaham, già dietro gli script della pellicola targata DC, Wonder Woman 1984, di uno dei prossimi cinecomic Marvel, Shang-Chi e La Leggenda dei 10 anelli, e del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Non sappiamo ancora, inoltre, quando dovrebbe uscire la pellicola e se si tratterà di un musical e avremo modo di riascoltare gli iconici brani del classico animato del '97 diretto da Ron Clements e Jon Musker, o se sarà qualcosa più in linea con l'imminente live-action di Mulan, che ha optato per rimuovere le canzoni in favore di un altro tipo di approccio narrativo.

Restiamo però sintonizzati in attesa di ulteriori informazioni.

E voi, siete contenti di vedere un nuovo live-action di Hercules? E chi vorreste vedere nel cast? Fateci sapere nei commenti.