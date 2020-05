Hercules, il live action sarà una libera interpretazione: parola dei fratelli Russo

Come ormai sappiamo, tra un Cherry con Tom Holland e un Tyler Rake 2 con Chris Hemsworth, i fratelli Russo produrranno anche l'adattamento live-action di Hercules, l'amatissimo classico Disney, e tra una speculazione sul possibile interprete del Semi Dio e quello del perfido Ade oggi sono proprio i Russo a parlare del progetto.

Quando Steven Weintraub di Collider ha incontrato allora il duo registico dietro a Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Infinity War ed Endgame, i due hanno rivelato prima di tutto il motivo di questa scesa in campo sul classico e poi le loro idee per trasporlo in live-action. I due hanno rivelato:



"Sia noi che i nostri figli siamo dei grandissimi appassionati e fanatici di Hercules. Quando abbiamo sentito che Disney era interessata a una trasposizione live-action non potevamo non provare a entrare nel progetto, visto il nostro amore per il classico originale. E allora abbiamo combattuto con tutte le nostre forze per spiegare il perché delle nostre ragioni nel voler produrre il film, e alla fine eccoci qui a farlo". I due hanno anche spiegato che sono alle primissime fasi del progetto e non sanno nemmeno se sarà un musical o meno, anche se Anthony Russo ha spiegato che "la musica giocherà comunque un ruolo fondamentale".



Detto ciò, come sostiene Weintraub, sembra proprio che i due non siano intenzionati a produrre un remake shot-to-shot come fatto da Jon Favreau per Il Re Leone o un film completamente fedele come La Bella e la Bestia o Aladdin, ma vogliono creare una loro libera interpretazione del classico, fedele nell'anima.



Dicono i Russo: "Pensiamo che si debba portare sempre qualcosa di nuovo sul tavolo, perché dalla nostra prospettiva di narratori non è così convincente fare una traduzione letterale in live-action. Lo abbiamo già fatto con i nostri film Marvel. Non adattiamo pedissequamente i fumetti perché riteniamo che quel tipo di storia, se la si vuole veramente, si può leggere sui fumetti. Vogliamo creare qualcosa di diverso. Daremo una storia diversa. Pensiamo dunque che faremo qualcosa sicuramente nella vena dell'originale e ad esso ispirato, ma porteremo nuovi elementi nel racconto".



Tom Holland o Dacre Montgomery per Hercules? E Ariana Grande come come Meg? Fateci sapere la vostra nei commenti.