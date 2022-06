Hercules, il live-action Disney ha un regista: si tratta di Guy Ritchie!

Mentre tutti parlano del possibile casting di Hercules, la Disney ha scelto un regista per il nuovo live-action: Guy Ritchie.

A dare la notizia è stato Deadline, che ci ricorda che Ritchie aveva già diretto un live-action della Disney, Aladdin, che nel 2019 ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale. Si tratterebbe dunque di una garanzia per la casa di produzione, che si affida a un regista di grandissima esperienza. Stiamo parlando infatti di colui che ha diretto film come Swept Away, Sherlock Holmes e King Arthur.

In produzione e sceneggiatura c'è un team tutto Marvel. La prima bozza del progetto è stata infatti scritta da Dave Callaham, che ha lavorato anche allo script di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli della Marvel, e adesso la Disney cerca altri sceneggiatori che possano proseguire nel progetto. In cabina di produzione troviamo invece Joe e Anthony Russo con la loro società AGBO.

Questo progetto si unisce a una rosa di live-action già in arrivo. Come sappiamo, infatti, Rachel Zegler interpreterà Biancaneve in una rivisitazione diretta da Marc Webb, mentre il remake live-action de La Sirenetta con Halle Bailey nei panni di Ariel uscirà il prossimo anno nel corso del weekend del Memorial Day.

Cosa ne pensate della scelta di Guy Ritchie alla regia di Hercules? Fatecelo sapere nei commenti!