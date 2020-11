Hercules: La Leggenda ha Inizio, assurdo Kellan Lutz: ecco quanti addominali fece sul set!

Un Hercules dal fisico poco muscoloso è davvero difficile da immaginare: lo sapeva bene il regista Renny Harlin, che per il suo Hercules: La Leggenda ha Inizio pensò subito al nome di un Kellan Lutz che, da quel punto di vista, ha davvero poco da invidiare al resto dei suoi colleghi.

Scelta, quella di Lutz, che ad un certo punto sembrò addirittura divenire un'arma a doppio taglio: pare infatti che lo stesso Harlin chiese all'attore di non esagerare con gli esercizi, temendo che il suo fisico eccessivamente ingrossato potesse far nascere negli spettatori il dubbio che si fosse intervenuti con la CGI.

Lutz lavorò dunque principalmente per ottenere un fisico sì muscoloso ma quanto più asciutto possibile: ciò, comunque, non lo distolse dalla sua quotidiana dose di esercizio fisico. Già, perché stando a quanto dichiarato dall'attore stesso il recitare la maggior parte del tempo a torso nudo lo facilitò non poco nel dedicare ogni giorno sul set un po' di tempo ad addominali e flessioni.

Non rischiando di sudare negli abiti di scena, infatti, finì con il fare qualcosa come un migliaio di crunch e push-up ogni giorno durante le riprese! "Numeri da far girare la testa", direbbe un Fabio De Luigi d'annata. Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Hercules: La Leggenda ha Inizio.