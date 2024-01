Hercules, Guy Ritchie lascia il live-action Disney! Caccia al nuovo regista

Il live action di Hercules è ancora in lavorazione per la gioia degli appassionati del genere e la controversa opinione di chi, i live action, nonostante il successo non riesce ancora a digerirli. La produzione, però, ha subito un cambiamento non indifferente ha coinvolto il regista del film.

A qualche tempo dall'annuncio di Guy Ritchie come regista scelto per il live action di Hercules, il cineasta inglese ha abbandonato il progetto lasciando il film orfano di una guida. A rendere nota la notizia è stato l'insider Daniel RPK solitamente tra i più attendibili ed informati sulle produzioni Star Wars, Marvel e Disney in corso. Negli ultimi anni, Guy Ritchie si è dimostrato uno dei registi più prolifici del panorama cinematografico realizzando una grandissima quantità di film anche nel giro di pochissimi anni.

La mole di film in cui è attualmente coinvolto il regista lascia pensare che Ritchie abbia abbandonato la produzione per conflitti di programmazione. Dopo il successo raccolto con Aladdin, la Disney ha tentato di andare sul sicuro assumendo Ritchie per dirigere quello che, probabilmente, sarà uno dei suoi live action più difficili da realizzare. L'abbandono del regista allungherà ancor di più i tempi di produzione ritardando ancor di più l'uscita di un film che, gli appassionati del film d'animazione originale, aspettano ormai da anni.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla pellicola d'animazione del 1997, vi consigliamo il nostro speciale sulle 5 migliori scene di Hercules. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!