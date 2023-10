Hercules - Il Guerriero, l'autore originale non fu pagato per il film!

L'ambientazione dell'antica Grecia è sempre stata particolarmente amata dagli scritto. Proprio per questo motivo, Hercules - Il Guerriero, non ha alcun riferimento con il celebre mito ma è tratto da una graphic novel scritta da Steve Moore al quale gli autori scelsero di fare riferimento.

Nonostante questa scelta, pare che il rapporto tra l'autore e i produttori non fosse tra i più felici e basati sulla sana collaborazione. Anche attraverso le scene tagliate di Hercules Il Guerriero si può notare come, effettivamente, lo stile del film sia molto legato al mondo del fumetto e della graphic novel senza però farne un riferimento diretto. Questo perchè si scelse di non rivolgersi direttamente all'autore nella realizzazione dell'adattamento.

Il fatto che la storia originale fosse stata scritta da lui, non rese Moore uno dei soggetti coinvolti attivamente nella produzione. Proprio per questo motivo non fu pagato per i diritti e lo stesso autore decise, per questo motivo, di non far comparire il suo nome all'interno dei titoli di coda della pellicola. Moore, però, morì pochi mesi prima dell'arrivo al cinema del film e, nonostante le divergenze d'opinione, i produttori decisero di dedicargli il film e omaggiarlo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la pellicola, vi consigliamo la nostra recensione di Hercules Il Guerriero. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!