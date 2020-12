Hercules: i fratelli Russo aggiornano sul remake in live-action della Disney

Era tempo che non si avevano più notizie dallo stato di produzione del remake in live-action di Hercules, tratto dal celebre e omonimo classico d'animazione Disney uscito nel 1997. Sappiamo che alla produzione della pellicola ci saranno Anthony e Joe Russo e sono proprio loro a fornire nuovi aggiornamenti soprattutto in merito alla sceneggiatura.

Il coinvolgimento dei fratelli Russo nel progetto era stato confermato ad aprile e nello stesso mese la Disney aveva ufficializzato l'ingaggio di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Marvel Studios' Shang-Chi) come sceneggiatore del remake. In una recente intervista concessa a Collider, i due registi campioni di incassi grazie all'ultimo dittico sugli Avengers dei Marvel Studios hanno aggiornato sullo stato dei lavori del film.

"Al lavoro sul film c'è uno sceneggiatore incredibile - ha dichiarato Joe Russo - ed ha appena finito la stesura. Dovremmo poter leggere qualcosa nelle prossime due settimane, credo". Alla domanda se anche il remake sarà dotato delle stesse musiche del classico d'animazione, Russo ha risposto: "Per il momento non riveleremo nulla di tutto questo, vogliamo che il pubblico abbia alcune sorprese e lo scopra pian piano da solo, circa cosa ci sarà di identico e cosa invece sarà originale".

Tempo fa, mentre si parlava di casting per Hercules, Josh Gad aveva espresso quello che è il volere del popolo, ovvero che a interpretare Filottete in live action sia il suo doppiatore originale, Danny De Vito: "Non credo che nessuno voglia vedermi assumere un altro ruolo in un remake live-action di un film animato", ha scherzato Gad. "Personalmente penso che dovrebbero semplicemente lanciare nuovamente Danny DeVito, questa mi sembra l'opzione migliore."

Voi cosa ne pensate? Chi vorreste vedere nel remake di Hercules? Ditecelo nei commenti!