Hercules: i fratelli Russo aggiornano sul remake Disney, sarà l'inizio di un franchise?

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di Lights, Camera, Barstool, Joe Russo è tornato ad aggiornare i fan circa lo stato del remake in live-action di Hercules, il popolare classico d'animazione Disney uscito nel 1997 e da subito entrato nel cuore di milioni di appassionati. I fratelli Russo sono a bordo come produttori.

Il regista ha infatti affermato: "E' ancora in fase di sviluppo, ma la sceneggiatura dovrebbe essere pronta tra una settimana". Joe Russo ha anche argomentato la lavorazione dicendo che la Disney probabilmente ha in mente di sviluppare la pellicola in modo da poter costituire un potenziale franchise duraturo: "Vogliono vedere qualcosa di veramente epico in grado di durare un decennio, quindi la nostra missione è garantire quel tipo di esperienza".

Al momento alla pellicola non è collegato alcun regista né c'è una data d'uscita certa, ma sappiamo che la sceneggiatura è stata scritta da Dave Callaham, recentemente impegnato nel genere dei cinecomic (dal quale i Russo sono delle autorità ormai) avendo scritto Wonder Woman 1984 per la Warner/DC e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings per i Marvel Studios.

In precedenza, sempre Joe Russo aveva detto di non voler dichiarare troppo sul film per non rovinare l'effetto sorpresa agli spettatori: "Per il momento non riveleremo nulla di tutto questo, vogliamo che il pubblico abbia alcune sorprese e lo scopra pian piano da solo, circa cosa ci sarà di identico e cosa invece sarà originale".

Tempo fa, mentre si parlava di casting per Hercules, Josh Gad aveva espresso quello che è il volere del popolo, ovvero che a interpretare Filottete in live action sia il suo doppiatore originale, Danny De Vito: "Mi sembra l'opzione migliore".