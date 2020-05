Hercules e il fantacasting per Ade: meglio Willem Dafoe, Meryl Streep o Robert Downey Jr.?

Intanto Danny De Vito sarebbe il più gettonato per il ruolo di Filottete, mentre Ariana Grande potrebbe essere una scelta interessante per Meg e c'è persino chi punta su Chriss Pratt come prossimo Hercules.

C'è infatti chi vorrebbe una versione femminile del dio degli inferi interpretata da Meryl Streep , magari in abiti simili a quelli vestiti in Into The Woods... Ma anche come una delle tre Parche non sarebbe male!

In calce troverete alcuni dei post più retweettati del momento o comunque quelli che raccolgono alcune delle preferenze più gettonate: se in molti sperano in un casting di Jim Carrey o Jeff Goldblum , alcune scelte vi lasceranno davvero senza parole.

Nelle ultime ore abbiamo tanto sentito parlare del live-action di Hercules in produzione alla Disney e subito i fan del semidio hanno affollato i social con post sul fantacasting della pellicola, ma per il ruolo di Ade la fanbase sembra molto divisa : voi chi scegliereste?

Jeff Goldblum is the ONLY choice for Hades in a live action Hercules pic.twitter.com/VxFpHgocio — BLAKE (@BLAKEMENT) April 30, 2020

Cast Chris Pratt as Hercules & Jeff Goldblum as Hades for the live action remake of #Disney Hercules!



I DONT MAKE THE RULES! pic.twitter.com/dT593ZyGYD — brumblebee 🐝 (@Redheadedchinny) May 1, 2020

Live action #Hercules film supposedly in the works @Disney and with that let the fan casting begin! I’ll throw in these two gentlemen for my man, Hades. pic.twitter.com/AFfcN8Cvpj — BBR! (@BlogBitchRepeat) April 30, 2020

I'm gonna throw in a nom for Meryl Streep as Hades. #Hercules #MerylStreep pic.twitter.com/LMkpGpUF9H — Sam Hadlock (@SamHadlock) May 1, 2020