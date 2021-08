Hercules, i fan vogliono Lizzo come Talia nel live-action: la reazione della cantante

Hercules è ancora oggi uno dei Classici Disney più amati di sempre e di conseguenza il suo live-action, prodotto dai fratelli Russo, rientra di diritto tra i remake più attesi tra quelli in sviluppo presso la Casa di Topolino.

Mentre restiamo in attesa di novità più concrete sullo stato dei lavori del progetto, che stando ai registi di Avengers: Endgame potrebbe dare vita ad un nuovo franchise, in rete sta iniziando a prendere piede il fan-casting: uno degli ultimi nomi ad essere stato associato al film è quello di Lizzo, celebre cantante e rapper americana che molti vedrebbero bene nei panni di Talia, una delle muse che accompagnano la pellicola con le loro iconiche canzoni.

Tuttavia, un'utente di TikTok ha affermato in un video che si tratterebbe di una scelta insensata in quanto "l'unico motivo per cui lo dicono è perché è una ragazza più grossa", mentre la voce di Lizzo si adatterebbe meglio al registro vocale di Tersicore, musa della poesia lirica e della danza. Il TikTok in questione è arrivato anche all'attenzione della stessa pop star, che ha risposto con una reazione in cui, oltre a far notare di essere alta quasi 1.80 (dunque molto di più rispetto a Talia), lascia intendere di essere d'accordo con i punti sollevati nel filmato.

Voi avete in mente qualche altro nome per il casting di Hercules? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, qui potete trovare tutti i remake live-action Disney in lavorazione.