Hercules: la Disney ha offerto la regia del live-action a Jon Favreau e ai fratelli Russo

Secondo un nuovo rapporto pubblicato in queste ore la Disney avrebbe offerto a Jon Favreau e ai fratelli Anthony e Joe Russo la regia dell'atteso remake live-action di Hercules, attualmente in sviluppo per lo studio.

Secondo Disinsider le voci che la Casa di Topolino starebbe cercando di coinvolgere Favreau e i Russo per guidare la versione live-action del classico del 1997 hanno iniziato a circolare in questi giorni, con Jefferey Silver e Karen Gilchrist - che hanno lavorato a The Lion King - già assunti per produrre il progetto.

Questo remake sarà realizzato per la sala cinematografica, a differenza della versione Disney+ di Lilli e il Vagabondo, e sarà portata avanti contemporaneamente allo sviluppo dei remake di Robin Hood e Lilo & Stitch, precedentemente annunciati e già in fase di pre-produzione. La mossa di assicurarsi questi registi così amati avrebbe senso per la Disney, dato che Favreau si è dimostrato una miniera d'oro con The Lion King che The Jungle Book, mentre i Russo nel giro di quattro film Marvel Studios sono entrati di diritto nel club esclusivo dei registi col più alto incasso di sempre nella storia del cinema, portando ben due film oltre il tetto dei due miliardi.

Entrambe le scelte sarebbero affascinanti per un live-action di Hercules, e se questi rumor ci dicono qualcosa sul film è che potrebbe trattarsi di una versione molto action della storia del celebre eroe greco. Per il momento rimaniamo in attesa di conferma