Hercules, Danny DeVito vuole essere nel live-action: 'Devono chiamarmi!'

Mentre i fan Disney discutono sul potenziale cast del live-action di Hercules, c'è una grande star di Hollywood che vuole, no, pretende di essere convocato per il film: Danny DeVito!

Si può discutere quanto volete su chi sarebbe l'attore più adatto per interpretare Hercules nel live-action Disney prodotto dai fratelli Russo, dopotutto di giovani star di talento ce ne sono tante, e ognuna potrebbe portare qualcosa di diverso al personaggio...

Ma c'è un solo attore che tutti noi immaginiamo nei panni di Filottete, il mentore del nostro eroe, ed è qualcuno che il ruolo lo conosce fin troppo bene dato che lo ha già interpretato in occasione del classico animato del 1997: Danny DeVito!

E anche la star sembra essere d'accordo, tanto che durante il segmento di Wired in cui sono le ricerche su Google a fare da domanda agli attori, la star ha risposto così al quesito "Danny DeVito sarà nel live-action di Hercules?": "Hey, ma che dite, io sono Hercules in carne e ossa!".

Per poi aggiungere, "Ragazzi, se non mi inseriscono nel film non hanno capito niente di quello che stanno facendo!"

Sul live-action di Hercules, per ora, non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che sarà scritto da Dave Callaham (Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli) e sarà diretto da Guy Ritchie (già dietro la cinepresa per un altro live-action Disney di grande successo Aladdin).