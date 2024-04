Hercules, il Classico Disney ha un sequel ma non è quello che pensate voi

A quasi trent'anni dal racconto disneyano dell'ascesa di Ercole nel Classico animato da zero a eroe, il semidio più noto al mondo è tornato per un seguito. Tuttavia, non si tratta di un altro episodio cinematografico animato e nemmeno di una versione live action ma di un progetto totalmente differente che appassionerà i fan.

Hercules torna in formato fumetto edito da Dynamite, scritto da Elliott Kalan, e disegnato da George Kambadais. La nuova serie è ambientata dopo gli eventi del film animato Disney; Hercules uscì in Italia il 5 dicembre 1997 e fu uno dei titoli più apprezzati del periodo natalizio. Dopo essersi dimostrato un eroe sconfiggendo Ade, Ercole ha rifiutato di tornare completamente divino ed è rimasto sulla Terra tra i mortali con l'amata Meg. Nel primo fumetto, Ercole è acclamato dai cittadini greci per le sue imprese.



Zeus desidera che suo figlio torni ad essere una divinità sul monte Olimpo ma Ercole libera l'umanità dai mostri inviati sulla Terra dal padre. Chiamato da Afrodite, Ercole viene a sapere che lo scultore Pigmalione ha pregato affinché portasse in vita la sua statua. Sapendo che un mostro di marmo è in libertà, Ercole entra di nuovo in azione insieme al suo amato cavallo alato Pegaso. In realtà, il mostro di marmo non è affatto un mostro ma una statua affascinante di nome Galatea. Quando la dea scompare, la missione di Ercole si trasforma in un mistero mitologico. Potrebbe esserci il ritorno di Ade dietro tutto questo?



Nel frattempo, proseguono i lavori sull'altro progetto anche se Guy Ritchie ha lasciato la regia di Hercules, il remake live action del Classico Disney. Chi dirigerà il film?

