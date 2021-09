Hercules: ecco quali attrici potrebbero interpretare le muse secondo Jennifer Hudson

Come abbiamo appreso il 30 Aprile 2020, la Disney ha dato il via libera per un live-action di Hercules. La sceneggiatura dell'ennesimo live-action della casa di produzione sarà firmata da Dave Callaham, che recentemente ha scritto il nuovo film Marvel Shang-Chi, mentre i produttori saranno i fratelli Russo. Ecco chi potrebbe esserci nel cast.

Si era già parlato un anno fa della possibilità di vedere Tom Holland o Dacre Montgomery nei panni del protagonista. I fan, invece, hanno recentemente chiesto la presenza di Lizzo che potrebbe vestire i panni di Talia, e così la pensa anche Jennifer Hudson, l'attrice che negli ultimi tempi si è fatta notare per aver interpretato Aretha Franklin nel film Respect.

Ora vi chiederete: ma cosa c'entra Jennifer Hudson? Ve lo spieghiamo subito. L'attrice, quando ha sentito del live action di Hercules in lavorazione, si è subito proposta per interpretare una delle muse, Calliope. Si tratta di un ruolo per cui pensa di essere adatta e con cui ha confidenza: l'ha infatti interpretato sulle navi da crociera Disney prima di diventare famosa. Dunque ne è molto affezionata.

Nel corso di un'intervista a Elle Magazine, Hudson ha dichiarato di avere già una sua idea per chi potrebbe vestire i panni delle muse. Vorrebbe infatti vedere al suo fianco Lizzo, Kelly Rowland, H.E.R e Normani. Un cast incredibile, questo è certo. Ha inoltre aggiunto che Ariana Grande potrebbe invece vestire i panni di Megara, opzione già sostenuta da molti sul web.

Chissà quali saranno le scelte di coloro che sono ai piani alti. Lo scopriremo solo in futuro, nella speranza che i lavori vadano avanti come previsto e che il live-action arrivi presto.