Hercules e Ariel sono parenti? La teoria dei fan sui due personaggi Disney

Non è la prima volta che sentiamo parlare di strane teorie relative a qualche grado di parentela tra alcuni dei più famosi personaggi Disney: dopo l'ormai famosa storia secondo cui Tarzan sarebbe il fratello di Elsa e Anna di Frozen, dunque, ecco spuntare un'altra idea che vede Hercules imparentato con la protagonista de La Sirenetta.

Ma da dove nascerebbe, dunque, il vincolo che legherebbe il semi-dio più amato di tutti i tempi alla nostra Ariel? A spiegarlo sono stati alcuni fan Disney che, in effetti, hanno semplicemente fatto valere la loro cultura in fatto di mitologia greca.

Seppur basata sulla celebre fiaba di Andersen, infatti, la storia de La Sirenetta presenta comunque alcuni elementi in comune con i miti dell'Antica Grecia: Tritone, ad esempio, secondo le antiche leggende altri non sarebbe che il figlio di Poseidone, dio del mare nonché fratello di Zeus.

Capito l'antifona? Proprio così: essendo Hercules figlio del fratello di Poseidone, il nostro sarebbe nient'altro che il cugino di primo grado di Tritone e, di conseguenza... Lo zio di Ariel! Tutto sommato la cosa non sembra poi così assurda, non trovate? A proposito di monte Olimpo e dintorni, intanto, ecco cos'hanno detto i fratelli Russo sul live-action di Hercules; alcune voci, inoltre, vogliono Ariana Grande in pole position per interpretare Meg nel live-action di Hercules.