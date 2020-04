Hercules: Ariana Grande vorrebbe interpretare Meg nel live-action Disney

Quest'anno sarebbe dovuto essere il grande momento di Mulan, adattamento live-action da milioni di dollari in salsa kolossal cinese del classico Disney diretto da Niki Caro, ma data la situazione Coronavirus la major ha deciso di posticipare (tra gli altri) anche questo film, che non è comunque il solo live-action di un classico in arrivo.

Oltre a La Sirenetta di Rob Marshall, Cruella di Craig Gillespie, il Peter Pan di David Lowery, La Spada nella Roccia di Juan Carlos Fresnadillo e Pinocchio di Robert Zemeckis, infatti, uno dei progetti non ancora annunciati ma sicuramente in fase di sviluppo è un nuovo adattamento di Hercules. Solo vociferato al momento, data la grande mole di classici in fase di trasposizione, eppure Ariana Grande ha già dimostrato un certo interesse per il ruolo di Megara.



Niente di straordinariamente complesso, a dire il vero, dato che la pop star e attrice ha condiviso via Twitter due semplici immagini del personaggio, sottolineando indirettamente un certo amore per Meg e per quella parte. Essendo una cantante estremamente dotata, con una voce malleabile, e dotata di grande espressività, vederla nel ruolo di Megara non sarebbe poi così male.

Considerando anche il fatto che "interpreterà" la canzone I Won't Say I'm in Love di Meg in un evento musicale Disney in arrivo sulla ABC (motivo della condivisione delle immagini), la scelta non sarebbe del tutto impossibile.

Voi cosa ne pensate? Ariana Grande sarebbe una discreta Meg? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.