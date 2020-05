Hercules, Ariana Grande nel ruolo di Meg: la cantante pronta ad accettare?

Ancora prima del fantacasting di Robert Downey Jr. e Willem Dafoeper la parte di Ade nel live-action di Hercules c'era quello di Ariana Grande, fortemente voluta dai suoi fan e non solo, ma cosa ne pensa la cantante?

In molti hanno subito indicato l'ex pupilla di Disney Channel quando pochi giorni fa l'hanno sentita cantare "I Won't Say I'm In Love", che troverete nel player in alto: la sua interpretazione della canzone di Meg nella pellicola animata ha lasciato infatti ben pochi dubbi ai fan secondo cui, oltre alla voce cristallina, Ariana Grande sarebbe perfetta anche per la sua somiglianza fisica col personaggio.

Adesso alcune fonti interne alla produzione e vicine alla cantante hanno rivelato che nonostante l'icona pop sia una fan sfegatata dei musical e dei film Disney, l'idea d'interpretare Meg sembra turbarla:

"Ariana vorrebbe interpretare la colonna sonora più di ogni altra cosa, similmente a quanto fatto con La Bella e la Bestia insieme a John Legend qualche anno fa. Quando si tratta di qualcosa come Hercules, film che adora, le cose si complica e viole essere certa di vedere fino a che punto voglio spingersi gli autori. È un continuo avanti e indietro perché, per quanto le piacerebbe farlo, non vorrebbe rovinarlo e rovinare i suoi ricordi del film originale. È molto combattuta tra i suoi sogni e le sue paure e considererebbe attentamente un'eventuale offerta, ma molto dipende anche dalle su scadenze musicali"

Sebbene quindi il desiderio di recitare nel film sia grande, la Grande ha non poche perplessità: voi cosa ne pensate? Se non lei chi vedreste nel ruolo di Megara?

Intanto il fantacasting per Hercules continua e tra i nomi più invocati ci sono Tom Holland e Dacre Montgomery.