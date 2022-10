Her, Scarlett Johansson sulla scena dell'orgasmo: 'Joaquin Phoenix lasciò il set'

Di Her ricordiamo tante cose, e una di queste è sicuramente la scena che rappresenta uno dei più strani rapporti sessuali a cui abbiamo mai potuto assistere sul grande schermo: quello tra il protagonista umano, interpretato da Joaquin Phoenix, e l'Intelligenza Artificiale impersonata dalla sola voce di Scarlett Johansson.

Proprio quella sequenza fu causa di forte imbarazzo sul set, almeno stando alle parole della star di Black Widow: la nostra Scarlett, dopo averci consigliato vivamente di non riascoltare mai la nostra voce durante un orgasmo, ha infatti ricordato quanto lei e Phoenix si sentissero estremamente a disagio durante le riprese di quella sequenza.

"Cercammo di farla in una sola volta e lui stava tipo impazzendo. Dovette lasciare il set, aveva bisogno di una pausa" ha ricordato Johansson facendo riferimento al povero Joaquin. L'attrice ha poi proseguito: "Meglio non riascoltare la tua voce. Decisamente non vuoi riascoltare la tua voce mentre hai un orgasmo. Fa schifo, è stato così strano".

Imbarazzo o meno, comunque, la scena del rapporto sessuale verrà sempre ricordata come una delle meglio riuscite del gioiellino di Spike Jonze: l'imbarazzo di Scarlett e Joaquin, insomma, è stato speso per una giusta causa! Per saperne di più, orgasmi a parte, qui vi lasciamo comunque la nostra recensione di Her.