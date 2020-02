Henry Zaga è Sunspot nella nuova foto promozionale di New Mutants

Alcuni nuove immagini ufficiali di The New Mutants di Josh Boone sono state condivise online tramite l'account Twitter del film: come potete vedere in calce all'articolo, le foto si concentrano su Henry Zaga (13 Reasons Why, Teen Wolf), che nel film interpreta il mutante Sunspot.

Le foto seguono il recente materiale promozionale del film Disney, che qualche giorno fa si è mostrato in nuovo poster ufficiale e in alcune immagini incentrate su Moonstar.

Il film, in uscita nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 2 aprile, è stato scritto e diretto da Josh Boone (Stuck In Love, Colpa Delle Stelle) e vanta un cast ricchissimo che include le giovani star Maisie Williams, Anya Taylor-Joy e Charlie Heaton, oltre a Alice Braga, Henry Zaga, Blu Hunt, Happy Anderson e Mickey Gilmore.

Cinecomic a tinte horror originariamente legato al franchise degli X-Men, The New Mutants è ambientato tra le mura opprimenti di un'ospedale psichiatrico dove cinque mutanti adolescenti, provenienti da diverse parti del mondo, sono trattenuti contro la loro volontà. I giovani protagonisti uniscono le forze per sfuggire al passato e salvare se stessi dalle fatali controindicazioni delle abilità di cui sono dotati.

I cinque nuovi mutanti sono la scozzese Rahne Sinclair alias Wolfsbane (Maisie Williams), che può trasformarsi in lupo feroce, e la sorellina di Colosso, Illyana Rasputin aka Magik (Anya Taylor-Joy), in grado di teletrasportarsi manipolando potenti dischi magici. Gli altri personaggi sono l'introverso Sam Guthrie del Kentucky detto Cannonball (Charlie Heaton), che crea campi di energia che gli permettono di volare, il campione brasiliano Roberto da Costa conosciuto come Sunspot (Henry Zaga), che è in grado di manipolare l'energia solare e Danielle Moonstar soprannominata Mirage (Blu Hunt), ragazza appartenente alla tribù indiana dei Cheyenne capace di generare realistiche illusioni partendo dalle paure e dai desideri di chi le sta di fronte.