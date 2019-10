Henry Thomas di E.T e Hill House arrestato (e rilasciato) per guida in stato d'ebrezza

Stando a quanto riportato dai giornali americani, Henry Thomas di E.T. - L'Extraterrestre (interpretava il piccolo Elliot) e di Tha Haunting of Hill House di Netflix è stato arrestato ma già rilasciato per guida in stato d'ebrezza nella notte del 22 ottobre, come riferisce soprattutto l'outlet di gossip TMZ.

Il sito riferisce che Thomas è stato preso in custodia dopo che un altro automobilista aveva chiamato la polizia per riferire di un veicolo fermo da molto tempo in una zona residenziale. Stando al rapporto, gli agenti giunti sul posto avrebbe trovato l'attore addormentato in macchina al posto di guida, con l'auto ferma ma con la necessità di svegliarlo. Sempre nel rapporto viene sottolineato come gli ufficiali di polizia intervenuti non abbia rilevato odore di alcool nel veicolo, anche se erano presenti altri indizi di intossicazioni che li hanno convinti a scortare Thomas nella prigione della contea di Washington con l'accusa di Driving under the influence, da noi guida sotto l'effetto di stupefacenti (alcool o droghe).

Come già scritto, comunque, l'attore è stato rilasciato e dovrà adesso subire tutto l'iter processuale.

Dovremmo rivedere Henry Thomas il prossimo anno nell'attesa The Haunting of Bly Manor di Mike Flanagan, sempre distribuita da Netflix. Ci auguriamo si sia trattato soltanto di un momentaccio gestito nel peggiore dei modi e che possa riprendersi quanto prima.