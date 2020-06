Henry Cavill, la Warner Bros. è sicura: 'Un film di Superman oggi non avrebbe successo'

In queste settimane sono emerse alcune informazioni circa il possibile ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, con l'attore che potrebbe assumere un ruolo secondario in future produzioni della DC Films.

A questo proposito, i fan si sono immediatamente chiesti perché - se Cavill è davvero in trattative per tornare nei panni di Clark Kent - non preparare direttamente un Man of Steel 2, attesissimo secondo capitolo del cinecomic del 2013. E la risposta è presto detta.

Secondo una fonte anonima citata da Heroic Hollywood, infatti, la situazione di Henry Cavill è più o meno quella che segue: "Un film di Superman stand-alone non avrebbe successo in questo momento. Forse una volta che ci sarà più slancio, magari dopo averlo rivisto in un prossimo film di successo della DC, ci saranno più occasioni per un film incentrato esclusivamente su di lui". Certo, le fonti anonime non sono mai l'ideale, ma in questo casa si parla di piani interni alla compagnia che sembrano coincidere con quello che sappiamo e che è stato reso pubblico, quindi potrebbe trattarsi di conversazioni autentiche.

Voi cosa ne pensate? In quale prossimo film DC vorreste vedere Henry Cavill, e quando credete che possa arrivare un Man of Steel 2? Ditecelo nella sezione dei commenti.

