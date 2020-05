Henry Cavill vs The Rock: BossLogic anticipa il ritorno di Superman in Black Adam

Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli sul ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, e il popolare artista BossLogic non ha perso tempo per immaginare un possibile scontro con il Black Adam di Dwayne 'The Rock' Johnson.

Secondo quanto riportato, infatti, piuttosto che in uno stand-alone come Man of Steel 2 il ritorno di Cavill nel ruolo di Clark Kent assumerà i tratti di quello che l'Hulk di Mark Ruffalo o il Nick Fury di Samuel L. Jackson ricoprono per il Marvel Cinematic Universe, ovvero guest star in progetti non strettamente legati al suo nome.

Dato che non sono stati rivelali i futuri progetti DC Films per i quali Cavill sarebbe in trattative, BossLogic non ha perso tempo e ha immaginato un duello con l'anti-eroe di The Rock, il cui stand-alone, a sua volta spin-off di Shazam!, sarà uno degli attesissimi cinecomic in uscita nel 2021.

Come al solito potete visionare la fan-art in calce all'articolo: cosa ne pensate? Dove vorreste vedere il Superman di Henry Cavill? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

Escludendo Wonder Woman 1984 e The Suicide Squad, già completati, e ovviamente The Batman, ricordiamo che i prossimi film DCEU in fase di sviluppo sono The Flash, Shazam 2 e Aquaman 2, tutti papabili per un nuovo esordio dell'Uomo d'Acciaio.