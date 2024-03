Henry Cavill vero Superman: sul set del nuovo film ha salvato la vita di un collega

Henry Cavill potrebbe essere una variante di Wolverine in Deadpool e Wolverine, e a proposito di atti eroici, l’attore è stato protagonista di recente di un salvataggio in extremis di un collega sul set del suo nuovo film.

Alex Pettyfer, co-star di Cavill nel nuovo film di Guy Ritchie, ha raccontato l’aneddoto a Entertainment tonight: "Mi ha salvato dalla caduta da una barca. Stavo per annegare. Quindi, posso ufficialmente dire di essere stato salvato da Henry. E sono molto grato di essere in questo film con lui. È stato un onore incredibile, tra l'altro, partecipare a questo film con lui perché è una curva di apprendimento vedere come un numero uno tratta tutti i membri del cast e della troupe. Ho ricevuto un'e-mail due settimane prima di iniziare le riprese da quest'uomo che mi diceva: 'Sono entusiasta di collaborare con te".

Il nuovo film di Guy Ritchie si intitola The Ministry of Ungentlemanly Warfare e “si basa sulla storia reale di un'unità di combattimento top-secret riunita durante la Seconda Guerra Mondiale. Ispirato al libro "Churchill's Secret Warriors" di Damien Lewis, segue le loro tecniche non convenzionali per combattere i nazisti durante il conflitto.”

Henry Cavill sarà anche a capo dell’adattamento cinematografico di Warhammer 40000.

