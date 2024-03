Henry Cavill sarà una Variante di Wolverine in Deadpool & Wolverine: insider sicuro

Come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, pare che Henry Cavill abbia accettato un ruolo nel MCU e che dopo aver abbandonato le parti di Superman e Geralt di Rivia di The Witcher sarà visto prossimamente nel franchise dei Marvel Studios.

In queste ore, però, un grosso colpo di scena ha fatto scattare sull'attenti i suoi fan: stando ad un ultimo aggiornamento, infatti, le voci che volevano il misterioso ruolo di Henry Cavill legato agli X-Men erano effettivamente vere, ma non riguardavano il futuro del franchise per il post-Saga del Multiverso, bensì uno dei più attesi film di sempre del franchise: l'imminente Deadpool & Wolverine.

Stando a quanto riportato dal portale Giant Freak Reboot, che ha dato la notizia in esclusiva, Henry Cavill sarà una Variante di Wolverine in Deadpool & Wolverine: nello specifico, il suo personaggio indosserà "un lungo cappotto marrone quando si presenterà", e avrà un ruolo ovviamente minore che però certamente è destinato a far impazzire i fan. Va specificato che il sito Giant Freak Reboot non ha un passato limpidissimo in fatto di scoop, con alcune esclusive rivelatesi azzeccate ma anche qualche buco nell'acqua, quindi per il momento ci limitiamo a riportare la notizia facendo notare però che il noto insider Cryptic HD, nel parlare della situazione, ha dichiarato: "Allora penso di averlo già visto", per poi aggiungere nei commenti che "la cosa del personaggio con il cappotto marrone è vera".

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye: Deadpool & Wolverine uscirà il 26 luglio 2024.

