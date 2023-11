Henry Cavill fa uso di steroidi? I bodybuilder smentiscono categoricamente i rumours

Henry Cavill ha raccontato di quando apprese che sarebbe stato il nuovo Superman, sottolineando la sua gioia. E proprio per quel ruolo, l’attore sviluppò un fisico imponente, e a qualcuno venne il dubbio che Cavill fece utilizzo di steroidi, ma alcuni bodybuilder professionisti hanno categoricamente smentito.

Sul canale youtube Buff Dudes, creato da due fratelli che si dedicano alla salute del corpo, ai consigli per allenamenti in palestra e alla preparazione di varie diete, hanno parlato della routine dell’attore per raggiungere il fisico perfetto per il ruolo di Superman:

“Con il ruolo di Uomo d'Acciaio del 2013 si è dimostrato all'altezza del compito utilizzando un allenamento cardio veloce per due ore e mezza al giorno per quattro o cinque volte alla settimana e recuperando dormendo molto, fino a 9-10 ore a notte, oltre a una routine alimentare equilibrata e coerente. Ha un aspetto simile a quello del mondo reale, che non è quello di un uomo tutto rasato e super dopato. Voglio dire, sembra che possa entrare in una rissa da bar e prenderti a calci in cul* senza alcun problema.”

Un riconoscimento che dimostra la dedizione dell’attore, che ha sempre dato il meglio di sé per raggiungere la condizione fisica perfetta per ogni ruolo da lui interpretato. Con una carriera in fase ascendente, qui potete scoprire quali sono i prossimi progetti di Henry Cavill.