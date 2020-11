Henry Cavill, l'uomo d'acciaio DC indossa l'armatura di Batman di Christian Bale

La carriera di Henry Cavill procede a gonfie vele. Prima è diventato il Superman del DCEU con L'uomo d'acciaio, proseguendo in Batman v Superman e poi Justice League, poi ha ottenuto il ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher di Netflix e adesso sarebbe anche nella short list dei possibili sostituti di Daniel Craig nei panni di James Bond.

Tra un progetto mainstream e l'altro, qualcosa di altrettanto bello e di grande impatto come Mission: Impossible - Fallout o Enola Holmes, e adesso grazie a qualche fan sempre Cavill è diventato anche Batman. Non quello del DCEU interpretato da Ben Affleck, comunque, la cui stazza più si addiceva a dire il varo a quella muscolosa dell'attore, bensì quello interpretato da Christian Bale nell'applauditissima Trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.



Ha immaginare la sostituzione ci ha pensato l'artista web House of Mat, che ha persino la spunta blu nel nome, e il risultato - con qualche tocco d'invecchiamento - non è affatto male. L'armatura di Bale calza a pennello anche a Cavill, che però deve accontentarsi di ottenere il ruolo di Batman solo così, perché nella realtà è purtroppo (o per fortuna?) impossibile.



Vi lasciamo alla recensione de Il Cavaliere Oscuro di Nolan.