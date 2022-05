Henry Cavill, troppi muscoli per La fredda luce del giorno: ecco la sua soluzione!

Gli allenamenti di Henry Cavill hanno scolpito il suo corpo, permettendogli di accedere ad iconici ruoli come quello di Geralt Di Rivia e Superman ma a quanto pare, i suoi muscoli non erano per nulla graditi sul set de La fredda luce del giorno e per non perdere il ruolo di Will Shaw, l'attore è dovuto correre ai ripari.

L'inizio dei lavori di questa pellicola era previsto subito dopo la fine delle riprese di Immortals, film in cui la star di The Witcher vestiva i panni di Teseo, mortale scelto dagli dei per combattere Iperione. Per interpretare al meglio questo ruolo, Cavill si è pompato al massimo delle sue possibilità, costruendo un fisico invidiabile che però Mabrouk El Mechri non riteneva per nulla adatto per il personaggio che avrebbe dovuto interpretare ne La fredda luce del giorno.

Si trattava infatti di un uomo piuttosto comune, e così Henry Cavill ha dovuto dare il meglio di se (o il peggio) per interpretarlo nel modo migliore possibile. L'attore ha infatti smesso di allenarsi e conseguentemente ha controllato meno la sua alimentazione, abbandonandosi a stravizi che difficilmente si sarebbe concesso prima. Cibi grassi, carboidrati e qualche birra di troppo gli hanno permesso di soddisfare le richieste del regista de La fredda luce del giorno, riuscendo così a non perdere il ruolo per cui era stato prescelto.

Per saperne di più su questo film, date uno sguardo alla nostra recensione de La fredda luce del giorno e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dell'interpretazione di Henry Cavill.