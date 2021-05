Henry Cavill entra nel cast del reboot di Highlander in sviluppo per Lionsgate

È stato Superman. È stato Geralt di Rivia. E ora sarà anche un guerriero immortale. Stiamo parlando, ovviamente di Henry Cavill, che sarà uno dei protagonisti del reboot di Highlander attualmente in produzione.

È il sito Deadline a dare l'esclusiva, e lo stesso attore a darne la conferma: Henry Cavill è entrato a far parte del cast del reboot di Higlander in sviluppo per Lionsgate.

Guidato dal regista di John Wick Chad Stahelski, il progetto, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti di Stahelski lo scorso giugno, era "nel bel mezzo dello sviluppo cruciale. Stiamo ritoccando lo script, scrivendo cose nuove, concettualizzando alcune sequenze, e alla fine riusciremo a fare tutto. Probabilmente ci sono molte più cose da fare di persona, ma questo non sta affatto rallentando il processo di sviluppo del remake" aveva affermato all'epoca.

E a quanto pare devono essere stati superati tutti i dubbi al riguardo (Stahelski lo aveva definito un film difficile), se ora si è arrivati finalmente alla fase di casting.

E chi meglio di Henry Cavill per riportare in auge un grande cult del cinema?



"Grandi notizie oggi! Sono un fan di Highlander fin da quando ero bambino" afferma l'attore su Instagram, riportando la notizia "Avendo avuto già a che vedere con le spade, e con un regista di talento come Chad Stahelski al timone del progetto, questa è davvero un'opportunità incomparabile. Tuffarsi a capofitto nel franchise storytelling con tutti gli strumenti a nostra disposizione renderà questa un'avventura che io (e si spera anche tutti voi) non dimenticheremo mai)".

Dopotutto, l'attore è anche uno dei favoriti dai bookmaker e dai fan per la corsa al nuovo James Bond, e ora che è parte della nuova versione di un titolo così iconico (l'Highlander originale con Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown risale al 1986), viene davvero da pensare che non lo ferma più nessuno.

E voi, che ne pensate del casting di Henry Cavill nel reboot di Highlander? Fateci sapere nei commenti.