Henry Cavill e Tom Cruise pronti a saltare nella nuova foto di Mission Impossible: Fallout

Come lo chiamano gli esperti, l'HALO jump che faranno Cruise e Cavill nel prossimo film diretto da Christopher McQuarrie, Mission: Impossible - Fallout sarà davvero epico: si butteranno già da 25.000 piedi d'altezza!

E Tom Cruise non perde occasione per farci vedere qualche istantanea di questa pericolosissima scena, che ha preso all'attore ben un anno di intensi allenamenti in palestra, dal momento che ha voluto girarla personalmente!

Nella nuova foto che ci ha regalato l'attore, ci sono lui ed Henry Cavill che si preparano al lancio, tutti "bardati" per l'occasione, con caschi e paracadute. Intorno a loro, una luce rossa che segna un evidente stato d'allarme del velivolo dal quale i due si dovranno per forza di cose lanciare.

Che ve ne pare?

La sinossi ufficiale di Mission: Impossible - Fallout: "sesto capitolo della saga diretto da Christopher McQuarrie, ritrova Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati molto familiari (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita. Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby si uniscono al cast."