Argylle, com'è nata la spia di Henry Cavill? James Bond non c'entra

Siamo sempre più vicini al debutto nelle sale di Argylle , nuovo film diretto da Matthew Vaughn e che vedrà tra i protagonisti anche Henry Cavill. L’attore ha spiegato durante un’intervista come il tono del film lo abbia portato a non prendere direttamente ispirazione da James Bond o da altri film a tema spionistico che si prendano più sul serio.

Dopo aver dato un ultimo sguardo in anteprima ad Argylle, torniamo a parlare del film in uscita nei cinema italiani il 2 febbraio 2024 per riportare le parole di Henry Cavill a proposito di come non si sia lasciato ispirare da nessun film del genere per la parte che è stato chiamato a portare in scena.

In un’intervista con Screen Rant, l’ultimo interprete di Superman ha spiegato il suo approccio al prodotto: “Non ho tratto ispirazione da nient’altro. Credo che la linea da seguire in questo caso fosse Argylle, senza fare troppi spoiler. Si prende molto sul serio perché la situazione è molto conmconcreta. Ma per quanto riguardi il tono del film, non bisogna prendere Argylle troppo sul serio, quindi è una linea sottile da percorrere tra le due cose”.

Il nuovo film del regista della saga di Kingsman è stato pensato per essere a sua volta parte di una nuova trilogia che vedrà un importante cast corale portare in scena il soggetto di Jason Fuchs.

Non ci resta dunque che aspettare qualche giorno per poter scoprire come sarà questa nuova incursione di Vaughn nel genere e, nel frattempo, vi lasciamo al poster di Argylle.