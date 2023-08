Henry Cavill: senza più Superman e The Witcher è pronto per Capitan Bretagna alla Marvel

La carriera di Henry Cavill è arrivata ad un punto di stallo ora che l'attore ha perso sia il ruolo di Superman nel DCU sia la parte di Geralt di Rivia nella serie tv di Netflix The Witcher, ma i fan della Marvel non vedono l'ora di poterlo accogliere nel Marvel Cinematic Universe.

In effetti, qualche tempo fa, lo stesso Henry Cavill si era detto molto entusiasta all'idea di far parte del Marvel Universe quando, nel pieno dell'incertezza del suo futuro in casa DC, l'attore rispose ai rumor che lo volevano come possibile interprete di Capitan Bretagna nella saga Marvel.

"Non direi mai di voler interpretare un personaggio Marvel che è già stato affidato da qualcun altro, perché tutti gli attori di quel franchise stanno facendo un lavoro fantastico", aveva dichiarato Henry in un'intervista con The Hollywood Reporter, "tuttavia anche io ho internet e ho visto l'interesse dei fan per una versione di Capitan Bretagna interpretata da me. Devo dire che sarebbe molto divertente realizzare una versione moderna di quel personaggio, un po' come hanno modernizzato Captain America. C'è qualcosa di divertente in questa possibilità, e da inglese mi ci fionderei".

Sebbene non sia un eroe di alto livello, i fan chiedono da anni un debutto di Capitan Bretagna nel Marvel Cinematic Universe: nel fumetto omonimo del 1976 viene presentato Brian Braddock, un supereroe con poteri simili a Superman le cui storie però spesso spaziano nel fantasy e nella magia e presentano apparizioni di personaggi del calibro del Mago Merlino, che ha concesso al Capitano i suoi poteri.

Tra i prossimi progetti di Henry Cavill ricordiamo un reboot di Highlander e un possibile nuovo capitolo della saga di Enola Holmes.