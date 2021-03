Henry Cavill sarà ancora Superman? Proviamo a fare chiarezza

Ora che l'attesissimo Justice League di Zack Snyder è arrivato su HBO Max, in molti si domandano se Henry Cavill vestirà ancora in futuro i panni di Superman. Con i piani dell'universo DC che cambiano di continuo, il futuro dell'attore britannico sembra più incerto che mai.

Cavill ha debuttato nei panni di Superman nel film di Zack Snyder del 2013 Man of Steel, ma quest'ultimo non è riuscito a soddisfare in maniera unanime il pubblico e la critica e per tale ragione non ha avuto alcun sequel e anzi, abbiamo nuovamente visto il supereroe in Batman v. Superman dove abbiamo avuto modo di conoscere il Bruce Wayne di Ben Affleck e la Wonder Woman di Gal Godot.

Successivamente è arrivata Justice League, come sono andate le cose in quel caso lo sappiamo piuttosto bene. Whedon ha sostituito in corso d'opera Snyder e Cavill ha recitato con dei vistosi baffi (rimossi in post-produzione) che si era fatto crescere per Mission: Impossible - Fallout.

Insomma, nonostante un inizio relativamente promettente in Man of Steel e tutto il grande entusiasmo dimostrato da Cavill per questo ruolo, l'attore si è trovato a svolgere la parte di comprimario, dovendo talvolta privilegiare altre produzioni rispetto a quelle DC Comics. In molti hanno dunque presupposto che Cavill avesse detto definitivamente addio al celebre supereroe, ma fin qui non sono mai giunte informazioni ufficiali a riguardo. Anzi, molte sono state le frasi più o meno criptiche postate sui social dall'attore che hanno fatto credere che il mantello non sia ancora stato appeso al chiodo.

"È ancora mio...non ho rinunciato al ruolo. Ho ancora molto da dare a Superman. Un sacco di cose da dire su questo personaggio. Voglio riflettere pienamente i fumetti. Questo è importante per me. C'è molta giustizia da fare per Superman. Vedrete".

Nel maggio 2020 è giunta la conferma che Cavill avrebbe vestito ancora una volta i panni di Superman in una nuova produzione DC, anche se ancora non è chiara quale. Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci di un Superman nero nel reboot di J.J. Abrams e poichè sembra ormai chiaro che il The Flash di Andy Muschietti introdurrà il concetto di Multiverso per il DC Universe, chi ci dice che nelle pellicole a venire non possa esserci ancora spazio per il Superman di Henry Cavill? Voi cosa ne pensate? Fateci sapere come sempre la vostra nei commenti.