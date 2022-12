Henry Cavill sarà Superman oppure no? Nuove informazioni provano a fare chiarezza

Sappiamo che la comunicazione in fatto di Universo DC non è mai stata troppo chiara nel corso degli anni, ma le ultime settimane sono state fuori di testa: ad esempio, in pochi giorni si è passato dall'entusiasmo per il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman ad un nuovo possibile addio.

E proprio riguardo a questo argomento, adesso le carte in tavola sono cambiate ulteriormente grazie ad una nuova pubblicazione di Deadline: secondo il magazine, infatti, nei giorni scorsi i capi della Warner Bros. Motion Picture Michael De Luca e Pam Abdy avrebbero detto no ad un progetto per Man of Steel 2 arrivata da parte del produttore Charles Roven, proposta arrivata all'attenzione della Warner prima che James Gunn e Peter Safran occupassero le loro nuove posizioni di leader del DCU. Il rapporto di Deadline indica che Man of Steel 2 non ha mai ricevuto il via libera, e di conseguenza specifica che il film potrebbe comunque essere realizzato: tutto dipende dal progetto che verrà proposto.

Tra l'altro, le precisazioni di Deadline potrebbero aiutarci a meglio decodificare le nuove dichiarazioni di James Gunn sul futuro della DC, con l'autore che ha sottolineato come tra le tante informazioni rivelate da The Hollywood Reporter ci siano 'cose vere, cose non giuste e cose ancora da decidere'. In quale di queste tre 'lavagne', secondo voi, si trova la situazione di Henry Cavill e Superman?

Notizie ufficiali in merito dovrebbero arrivare molto presto, dato che secondo i rapporti Peter Safran e James Gunn presenteranno il futuro DC a Warner Bros Discovery entro le vacanze di Natale. Restate sintonizzati.