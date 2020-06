Henry Cavill diventa il Superman della Justice League of Tomorrow in questa nuova fan art

Con l'annuncio della Zack Snyder's Justice League e l'inizio delle trattative con Warner Bros per tornare nel DCEU, Henry Cavill è tornato a far sognare i fan che non vedono l'ora di rivederlo nei panni dell'Uomo d'Acciaio. Nelle ultime settimane sono emerse diverse fan art dedicate alla star, tra cui una molto particolare.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, l'artista Britedit ha pubblicato su Instagram un suggestivo artwork che immagina il Superman di Cavill in versione Justice League of Tomorrow: il costume riprende i colori oro e argento dei fumetti creando un effetto davvero particolare, soprattutto se pensiamo ad una sua eventuale trasposizione sul grande schermo.

Attualmente, lo ricordiamo, Superman non è stato incluso in alcuna sceneggiatura dei film DC in arrivo nei prossimi anni, e per il momento sembra dunque esclusa una sua possibile comparsa in film come The Batman, Black Adam o The Flash. Tuttavia, come confermato da vari report, lo studio è determinato a riportare Cavill nel DCEU e sta discutendo con lui le modalità del ritorno, che potrebbe avvenire nel secondo capitolo di Shazam! in arrivo 2022.

Che ve ne pare di questa fan art? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie sul mondo DC, vi rimandiamo alle ultime novità sul ruolo di Michael Keaton in The Flash.