Henry Cavill sarà di nuovo Superman nei futuri film DC! L'annuncio dell'attore sui social

La notizia era nell'aria da un po' di tempo, ma di conferme non ce n'erano mai state e, chissà, qualche fan potrebbe aver perso le speranze nel corso degli anni. Gli aggiornamenti arrivati pochi minuti fa, però, sembrano finalmente non lasciar spazio a dubbi: dopo Black Adam, Henry Cavill è pronto a tornare nei panni di Superman!

Mentre Dwayne Johnson parla del futuro del franchise, infatti, anche Henry Cavill decide di anticiparci ciò che vedremo nei prossimi film targati DC, e lo fa sganciando la bomba che tutti attendevano: la star de L'Uomo d'Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice è pronta a tornare ad indossare costume e mantello nei futuri progetti del franchise!

"È solo un piccolo assaggio di ciò che verrà, amici miei. L'alba della speranza si rinnova. Grazie per la vostra pazienza, verrà ricompensata" si legge nel post con cui Henry Cavill ha confermato quanto molti già pensavano, e cioè che il suo ritorno sul finale di Black Adam non fosse soltanto un cameo per ricordare i bei tempi andati: il Clark Kent della star di The Witcher è più vivo che mai, ed è pronto a tornare in pianta stabile nel franchise!

Cosa ne pensate? Fate parte anche voi dei tanti fan da anni in attesa di questo momento o avreste preferito altre soluzioni? Diteci la vostra nei commenti! Superman a parte, intanto, vediamo come sta andando Black Adam su Rotten Tomatoes.