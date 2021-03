Henry Cavill era già Superman: eccolo nella foto da bambino con la madre

In occasione della Giornata internazionale della donna, Henry Cavill ha dedicato un post sui social a quella che per lui è la donna più importante della sua vita: la madre. L'attore ha pubblicato uno scatto intriso di nostalgia nel quale lo vediamo in braccio alla madre da bambino, ma il particolare che catalizza immediatamente l'attenzione è...

...il suo pigiama! Nello scatto vediamo infatti Cavill con indosso un pigiama di Superman e la cosa ha dello sbalorditivo se solo pensiamo che svariati anni dopo l'attore avrebbe impersonato davvero l'Uomo d'Acciaio nei film del DC Extended Universe con il suo esordio nel film di Zack Snyder uscito nel 2013. Il post pubblicato nella festa della donna, porta con sé la seguente didascalia scritta da Cavill: "Oggi è la Giornata Internazionale della donna quindi dedico questo alla donna più importante che conosca. Mia madre. Una persona straordinariamente potente, forte, intelligente, resiliente, gentile, e premurosa. Quel bambino in braccio ha imparato moltissimo su cosa significhi essere un brav'uomo da lei."

Non sappiamo ancora se Cavill ritornerà nei panni di Superman in un film interamente dedicato o in un cameo in uno dei prossimi progetti della Warner/DC. Fatto sta che dopo l'annuncio del nuovo reboot su Superman, Snyder ha cominciato a chiamare Cavill "il nostro Superman". Inoltre, lo stesso attore è attualmente impegnato su un progetto segreto e difficilmente si tratterà del sequel de L'uomo d'acciaio.

Vi ricordiamo che alla sceneggiatura del nuovo film di Superman troveremo Ta-Nehisi Coates, mentre J.J. Abrams si occuperà della produzione tramite la sua Bad Robot. Al momento non ci sono dettagli sulle possibili scelte per la regia, ma non è escluso che potrebbe essere lo stesso Abrams a prendere in mano le redini del progetto.