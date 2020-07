Henry Cavill è Superman anche con i computer: eccolo mentre assembla un PC

Per la serie "le combo che non ci si aspetta" ecco Henry Cavill che riassembla un PC con Barry White in sottofondo in un video su Instagram. Guardiamolo insieme.

"Questo tipo di materiale non è per tutti... È consigliata discrezione da parte dello spettatore. Potreste vedere un sacco di parti che non avete mai visto prima #PC #AllTheParts #AllNightLong" avvisa l'attore, che sulle note di brani come "You're The First, The Last, My Everything", "Never Never Gonna Give You Up" "I'm Gonna Love You Just A Little More Baby" e (l'appropriato) "What Am I Gonna Do With You" una volta finito lo spazio a disposizione, vediamo lavorare sodo per montare tutto l'ambaradan davanti a lui.

Ci sono voluti due giorni (dato che, come ha spiegato nel video, ha dovuto giocare anche un po' prima di poter continuare nell'impresa), e non sono mancati gli intoppi, ma Henry ce l'ha fatta: lo psichedelico computer è pronto per giocarci fino allo sfinimento.

Durante il periodo di quarantena, Cavill ha dimostrato di saper fare un po' tutto: si è messo a cucinare e a fare il pane in casa, a realizzare arte in miniatura, e ha persino vissuto avventure che neanche se fosse Geralt Di Rivia... Oh, aspettate...

E a proposito di The Witcher, l'attore e il resto del cast dovrebbero tornare a breve sul set inglese dello show di Netflix per le riprese della seconda stagione.