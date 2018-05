Henry Cavill ci stuzzica: Superman potrebbe vedersela con il Black Adam di The Rock!

Durante il CinemaCon di Las Vegas, Henry Cavill, interprete di Superman nel DCEU, ha parlato della possibilità di vedere, in futuro, uno scontro tra Black Adam (interpretato da The Rock), e il suo Uomo d'Acciaio.

Come sappiamo Dwayne Johnson si unirà presto al DC Extended Universe nei panni di Black Adam e, anche se non abbiamo la più pallida idea di quando lo vedremo esattamente debuttare, il suo arcinemico, Shazam! arriverà in sala il prossimo anno, il 5 aprile 2019, e avrà il volto di Zachary Levi.

Durante un'intervista con MTV tuttavia, Henry Cavill ha detto quanto segue sul personaggio:

"Di certo c'è un grosso lavoro che si sta compiendo al riguardo. Ci sono un sacco di cose che ruotano nell'universo (DCEU) in questo momento. Ovviamente, se Black Adam diventerà un personaggio ufficiale lo vedremo presto. E sono abbastanza sicuro del fatto che, prima lo vedremo in Shazam! Nel senso, sarebbe la cosa più logica vederlo lì, prima, no? Avrebbe senso, ma non si sa mai. Forse sarà in un film di Superman invece, e Shazam! verrà ad aiutarlo. Comunque sarebbe un po' come togliergli di dosso i riflettori, e non è carino."

Del resto, anche Cavill potrebbe apparire in Shazam! il prossimo anno.

Secondo voi vedremo Black Adam in Shazam!?

"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."