Henry Cavill sostituisce Daniel Craig e diventa James Bond in una fan art

Da quando è stato ufficialmente annunciato che No Time to Die sarà l'ultimo capitolo nel quale Daniel Craig reciterà nel ruolo dell'agente 007, sono iniziate le speculazioni su chi prenderà il suo posto dopo questo film. Tra i vari nomi che circolano da tempo c'è anche Henry Cavill, e una fan art pubblicata su Instagram ipotizza questa soluzione.

Le riprese di No Time to Die sono ancora in corso e i fan stanno aspettando di vedere il primo materiale ufficiale sul venticinquesimo capitolo del franchise di James Bond.

Ma i pensieri degli appassionati vanno oltre il prossimo imminente film su 007. Henry Cavill ha già esperienza nel genere spionistico, avendo recitato anche in Mission: Impossible - Fallout e Operazione U.N.C.L.E., diretto da Guy Ritchie.



L'ipotesi di vederlo come prossimo sostituto di Daniel Craig è piuttosto improbabile ma per alcuni fan potrebbe essere una soluzione interessante.

La trama di No Time to Die vede James Bond ormai fuori servizio e impegnato a godersi una favolosa 'pensione' in Giamaica. La sua pace durerà molto poco perché il suo amico di vecchia data della CIA, Felix Leither, si presenta per chiedergli aiuto.

La missione è quella di salvare uno scienziato rapito ma l'operazione si rivela più complicata del previsto e Bond finirà nella scia di una figura malvagia armata di nuove pericolose tecnologie.

Finora sono state diffuse delle foto dal set con Lea Seydoux e Daniel Craig, così come le prime immagini del nuovo look dell'Aston Martin.