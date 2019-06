Henry Cavill sarà Sherlock Holmes nell'adattamento cinematografico di Enola Holmes

Dopo aver interpretato Superman in tre film e pronto a debuttare entro fino anno o inizio 2020 nel ruolo di Gerald di Rivia nell'attesissima The Witcher targata Netflix, a quanto pare il buon Henry Cavill si calerà anche nei panni di un altro iconico personaggio della cultura popolare, nientemeno che Sherlock Holmes.

Nessun nuovo progetto dedicato al detective più amato di sempre, perché in realtà il personaggio sarà un comprimario dell'annunciato Enola Holmes della Legendary Pictures, omonimo adattamento cinematografico dei romanzi young adult scritto da Nancy Springer. Stando infatti all'Hollywood Reporter, Cavill darà il volto proprio a Sherlock, fratello maggiore della protagonista titolare del progetto e interpretata da Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla: King of the Monsters).



Nel cast del film troveremo anche Helena Bonham Carter, che a quanto pare vestirà invece i panni della madre di Enola Holmes. La storia sarà ovviamente un thriller e vedrà la protagonista indagare sul caso di un adolescente scomparso dopo il misterioso assassinio del padre. Si tratta ovviamente di un thriller dalle atmosfere cupe ma pur sempre giovanili e young adult, che però sembra essere molto interessante anche per il cast messo insieme.



Enola Holmes sarà diretto da Harry Bradbeer e scritto da Jack Thorne, per un'uscita prevista nelle sale americane nel corso del 2020.